Коронавирус в Башкирии, последние новости на 1 июня: в тяжелом состоянии находятся 36 человек

31 Май 2020 2020-06-01T05:51:51+03:00

Последние новости о ситуации в Башкирии с коронавирусом на утро 1 июня 2020 года, что известно на данный момент

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«КП-Уфа» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии. К утру 1 июня 2020 года в республике было зарегистрировано 75 новых случаев заражения COVID-19. По данным минздрава республики всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией в регионе заразились 3260 человек.

На 1 июня 2020 года с полным выздоровлением из стационаров республики выписались 16 человек. Таким образом в Башкирии переболели и выздоровели 1132 человека.

В минздраве республики сообщают, что на данный момент в стационарах проходят лечение 932 человека, а на амбулаторном лечении – 1178 человек. У них болезнь протекает в легкой форме.

В то же время в тяжелом состоянии в больницах остаются 36 пациентов, из которых девять человек находятся под аппаратами ИВЛ.

По данным регионального минздрава в Башкирии за последние сутки не зафиксировано летальных случаев. Всего за время пандемии в республике скончались 18 человек с подтвержденным COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU