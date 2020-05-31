Коронавирус в Башкирии, последние новости на 1 июня: в тяжелом состоянии находятся 36 человек
«КП-Уфа» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии. К утру 1 июня 2020 года в республике было зарегистрировано 75 новых случаев заражения COVID-19. По данным минздрава республики всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией в регионе заразились 3260 человек.
На 1 июня 2020 года с полным выздоровлением из стационаров республики выписались 16 человек. Таким образом в Башкирии переболели и выздоровели 1132 человека.
В минздраве республики сообщают, что на данный момент в стационарах проходят лечение 932 человека, а на амбулаторном лечении – 1178 человек. У них болезнь протекает в легкой форме.
В то же время в тяжелом состоянии в больницах остаются 36 пациентов, из которых девять человек находятся под аппаратами ИВЛ.
По данным регионального минздрава в Башкирии за последние сутки не зафиксировано летальных случаев. Всего за время пандемии в республике скончались 18 человек с подтвержденным COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU