2020-05-31T12:43:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии из-за нарушений масочного режима закрыли еще четыре рынка

Об этом заявили в госкомитете республики по торговле
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Владимир ВеленгуринФото: Владимир Веленгурин
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На днях в госкомитете Башкирии по торговле заявили, что на территории республики закрыли еще четыре рынка, где не соблюдались санитарные правила, введенные из-за распространения коронавируса. Ранее власти региона сообщали, что если посетители рынков будут игнорировать масочный режим, то эти торговые павильоны будут закрывать.

По словам председателя госкомитета по торговле Алексея Гусева, нарушения нашли на рынках «Агромаркет» в Салавате и на рынках в Янауле, Стерлитамаке и селе Верхние Киги. Торговые площадки закрыли на сутки для устранения нарушений.

Как отметил Алексей Гусев, самые распространенные нарушения – отсутствие масок и перчаток у посетителей и продавцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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