«Комсомолка» поздравляет сотрудников АО «БСК» с Днем химика

31 Май 2020 2020-05-31T11:57:00+03:00

Мы подготовили яркое и оригинальное поздравление с профессиональным праздником для работников производств «Сода» и «Каустик»

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Сегодня, в последнее воскресенье мая, в нашей стране по традиции отмечается День химика. Этот профессиональный праздник по праву считают своим сотрудники предприятий химической и нефтехимической промышленности.

В этот знаменательный день «Комсомольская правда – Уфа» поздравляет всех работников производств «Сода» и «Каустик», входящих в АО «Башкирская содовая компания» с Днем химика! Желаем вам крепкого здоровья, профессиональных успехов и достижения всех поставленных целей! Долгих лет процветания флагману химической промышленности России!

Яркое и оригинальное поздравление от «Комсомолки» доступно по ссылке:

https://www.kp.ru/best/ufa/den_himika_ufa/

ИСТОЧНИК KP.RU