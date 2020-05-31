«Комсомолка» поздравляет сотрудников АО «БСК» с Днем химика
Сегодня, в последнее воскресенье мая, в нашей стране по традиции отмечается День химика. Этот профессиональный праздник по праву считают своим сотрудники предприятий химической и нефтехимической промышленности.
В этот знаменательный день «Комсомольская правда – Уфа» поздравляет всех работников производств «Сода» и «Каустик», входящих в АО «Башкирская содовая компания» с Днем химика! Желаем вам крепкого здоровья, профессиональных успехов и достижения всех поставленных целей! Долгих лет процветания флагману химической промышленности России!
Яркое и оригинальное поздравление от «Комсомолки» доступно по ссылке:
https://www.kp.ru/best/ufa/den_himika_ufa/
ИСТОЧНИК KP.RU