Житель Башкирии пытался заживо сжечь судебного пристава, который забрал его автомобиль

29 Май 2020 2020-05-29T11:33:21+03:00

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На отчаянный шаг решился 41-летний житель Стерлитамака, чтобы сохранить свой автомобиль: он поджег судебного пристава, и теперь оказался фигурантом уголовного дела.

Как рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета, мужчина задолжал крупную сумму денег, и по решению суда в рамках исполнительного производства у него отобрали автомобиль. Мужчина, затаив обиду на судебного пристава, 24 мая договорился с ним о встрече, после чего облил горючей жидкостью и угрожал поджечь своего обидчика. Впрочем, пристав не растерялся и дал отпор разъяренному мужчине, поэтому трагедии удалось избежать.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование». В настоящее время подозреваемый задержан, устанавливаются все обстоятельства случившегося, решается вопрос о заключении под стражу. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в следственном управлении республики, - уточнили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU