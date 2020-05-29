2020-05-29T10:53:03+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Башкирии зарегистрировано 84 новых случая коронавируса

Общее количество инфицированных в республике достигло 3105 человек
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

За сутки прирост заболевших коронавирусом в Башкирии составил 84 человека. Такие данные предоставил федеральный портал «СтопКоронавирус.РФ». Таким образом общее число инфицированных в республике достигло к 29 мая 2020 года 3021 человек. К счастью, новых летальных случаев за сутки не зарегистрировано – число умерших по-прежнему составляет 18 человек.

А вот число выписавшихся с полным выздоровлением увеличилось на 59 человек, таким образом общее число выздоровевших жителей Башкирии выросло до 1170.

Напомним, что ранее аналитики заявили, что республика вышла на затяжное плато по развитию эпидемии, а значит, количество заболевших и выздоровевших будет стабильным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Уфе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии многодетная семья чудом спаслась от гибели в пожаре
В Уфе 29 мая в инженерном лицее №83 им. М. С. Пинского УГНТУ состоялся большой праздник
ООО «БашРТС»: приём жителей возможен только по предварительной записи
В Башкирии целая семья оказалась в больнице из-за коронавируса
В Башкирии мужчина устроил шоу с самоподжиганием рядом со зданием мэрии
Житель Башкирии пытался заживо сжечь судебного пристава, который забрал его автомобиль
В видеосервисе Wink теперь доступна коллекция аудиокниг от «ЛитРес»
За сутки в Башкирии зарегистрировано 84 новых случая коронавируса
В июне жители Башкирии смогут увидеть уникальное природное явление
Врачи рассказали, в каком возрасте чаще всего заболевают коронавирусом жители Башкирии
В Башкирии в 2 раза вырос интерес к страховкам от потери работы
В Башкирии падением ребенка в яму на стройплощадке заинтересовалась прокуратура
Ребенка спасло детское кресло: подробности аварии в Башкирии, в которой погибла молодая женщина на глазах у дочери
В Уфе на пару дней перекроют участок на одной из оживленных улиц
В Башкирии обнаружили тело неизвестного с молитвенной книжкой в руках
В Башкирии девятилетний ребенок упал в яму и оказался в реанимации
Житель Башкирии лишился 150 тысяч рублей после встречи с незнакомцами
Стало известно, сколько в Башкирии больниц закрыли на карантин из-за коронавируса
Количество безработных в Башкирии может достигнуть 100 тысяч человек
Водители на удаленке: 5G впервые в России используется на беспилотных БЕЛАЗах
ВТБ запустил рефинансирование автокредитов с отсрочкой платежей
Число клиентов в офисах ВТБ выросло на 20%
ВТБ на 80% увеличил число пользователей новых пакетов услуг РКО
«Сейчас буду по ногам стрелять!»: в Башкирии конфликт между сельскими жителями и арендаторами пруда обернулся стрельбой
В Башкирии в садовом товариществе ввели карантин из-за опасного вируса