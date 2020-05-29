За сутки в Башкирии зарегистрировано 84 новых случая коронавируса

29 Май 2020 2020-05-29T10:53:03+03:00

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За сутки прирост заболевших коронавирусом в Башкирии составил 84 человека. Такие данные предоставил федеральный портал «СтопКоронавирус.РФ». Таким образом общее число инфицированных в республике достигло к 29 мая 2020 года 3021 человек. К счастью, новых летальных случаев за сутки не зарегистрировано – число умерших по-прежнему составляет 18 человек.

А вот число выписавшихся с полным выздоровлением увеличилось на 59 человек, таким образом общее число выздоровевших жителей Башкирии выросло до 1170.

Напомним, что ранее аналитики заявили, что республика вышла на затяжное плато по развитию эпидемии, а значит, количество заболевших и выздоровевших будет стабильным.

ИСТОЧНИК KP.RU