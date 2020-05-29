2020-05-29T10:30:15+03:00
Общество

В июне жители Башкирии смогут увидеть уникальное природное явление

21 июня в республике ожидается частное солнечное затмение
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: уфимский планетарийФото: уфимский планетарий
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21 июня жители Башкирии смогут наблюдать уникальное природное явление – частное солнечное затмение. Как рассказали в уфимском планетарии, начнется затмение в 10:35 по уфимскому времени. В 11: 19 наступит максимальная фаза затмения, Луна закроет 0,17 диаметра Солнца, а уже в 12:05 затмение закончится.

Удивительно, но солнечное затмение приходится на день солнцестояния, самый длинный световой день в году. Впрочем, сотрудники планетария предупреждают: если не смотреть специально на солнце, особых изменений можно и не заметить. Но и смотреть без специальной защиты на солнце нельзя, можно получить ожог роговицы. Вместо солнечных очков лучше изготовить темный светофильтр – для этого обычное стекло нужно тщательно закоптить свечкой с двух сторон, или использовать засвеченную фотопленку или рентгеновский снимок.

- Если не повезет с погодой, то следующее затмение Солнца можно будет увидеть через год -10 июня, оно тоже будет частным. А вот полное затмение жители республики увидят только через 41 год, 20 апреля 2061 года. Тогда пройдет сто лет с последнего полного солнечного затмения, которое было 15 февраля 1961 года, - рассказали в уфимском планетарии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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