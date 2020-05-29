Врачи рассказали, в каком возрасте чаще всего заболевают коронавирусом жители Башкирии

29 Май 2020 2020-05-29T09:42:30+03:00

Больше всего заболевших в возрасте от 26 до 50 лет

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В республиканском министерстве здравоохранения рассказали, какого возраста больше всего заболевших в Башкирии. Так большая часть (39,9%) приходится на жителей в возрасте от 26 до 50 лет. На втором месте расположилась возрастная группа от 51 до 60 лет – на нее приходится 23,3% людей, заразившихся коронавирусной инфекцией. На третьем месте оказались пенсионеры из группы риска: от 61 до 80 лет (21,2%). Ковидных пациентов среди тех, кто старше 80 лет, всего чуть больше 3%.

Меньше всего зараженных COVID-19 оказалось среди молодежи и детей: количество инфицированных в возрасте от 18 до 25 лет составляет всего 6,8%, а среди детей и подростков до 17 лет — 4,6%.

Напомним, что по состоянию на утро 29 мая 2020 года в Башкирии насчитывается 3021 случая заболевания коронавирусом, 885 из которых находятся в стационарах, а еще 1111 на амбулаторном лечении с легкой или бессимптомной формой болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU