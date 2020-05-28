2020-05-28T15:02:34+03:00
Происшествия

Над студенткой из Башкирии надругались в ее собственном доме

Насильника разыскивают полицейские
Рустем АХУНОВ
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16-летняя девушка из Нефтекамска стала жертвой насильника прямо собственном доме.

Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, жуткая история произошла в Нефтекамске 26 мая. В полицию обратились родители 16-летней студентки колледжа, которые объяснили, что их дочь стала жертвой неизвестного насильника. Примечательно, что факт насильственных действий произошел прямо в квартире девушки.

Сейчас полицейские разыскивают мужчину, который может быть причастен к преступлению. С места происшествия криминалисты изъяли одежду, которая была на девушке в момент нападения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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