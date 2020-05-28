2020-05-28T14:59:38+03:00
Происшествия

Верховный суд Башкирии перенес заседание по делу о групповом изнасиловании в уфимском отделе МВД

Апелляцию рассмотрят на следующей неделе
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 28 мая, в Верховном суде Башкирии должно было состояться заседание по громкому делу об изнасиловании дознавательницы в Уфимском отделе полиции. Инцидент произошел в конце октября 2018 года и с тех пор за процессом наблюдает вся республика, ситуацию отслеживают ведущие федеральные СМИ. В декабре 2019 года троим экс-офицерам, обвиняемым в надругательстве над молодой коллегой вынесли приговор.

Тогда экс-начальник Уфимского районного отдела полиции Эдуард Матвеев получил 7 лет колонии общего режима, экс-начальник Кармаскалинского отдела полиции Салават Галиев–тоже 7 лет, а бывший начальник миграционной службы Павел Яромчук, у которого на иждивении находятся четверо малолетних детей, а также имеются серьезные проблемы со здоровьем, получил 6. Но такой приговор не устроил ни одну из сторон громкого процесса. Апелляцию подали как адвокаты самих осужденных, так и прокуратура Башкирии, и потерпевшая сторона – Гульназ Фатхлисламова.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда Башкирии, сегодняшний процесс перенесли на утро, 3 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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