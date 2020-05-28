В каких городах и больницах Башкирии лечатся пациенты с коронавирусом

28 Май 2020 2020-05-28T13:54:37+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным минздрава Башкирии на 28 мая 2020 года в республике 3021 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки диагноз поставили еще 79 жителям региона. Из тех, кто сейчас проходит лечение, в больницах находятся 885 человек. Из них 41 пациент находятся в тяжелом состоянии, а под аппаратами ИВЛ – 10 человек.

Как рассказали в минздраве Башкирии, на амбулаторном лечении находятся 1111 человек – у них заболевание протекает в легкой форме. За прошедшие сутки с полным выздоровлением выписались еще 59 человек. Таким образом общее число переболевших и выздоровевших COVID-19 в республике достигло 1007 человек.

Больше всего зараженных проходят лечение в уфимской ГКБ №18 – 143 человека. На втором месте – городская больница Нефтекамска – там 72 пациента с коронавирусом. Далее идут РКБ имени Куватова в Уфе с 67 пациентами, Клиника БГМУ – 62, ГКБ №8 в Уфе – 52, ГБ города Салават – 43, ЦГБ Кумертау – 42, В РКИБ и в ГКБ №5 в Уфе – по 40 пациентов.

В остальных городах и районах Башкирии лечатся менее 40 пациентов с коронавирусом.

В ГБ №2 в Стерлитамаке – 36; в Ишимбае – 25, В Демской больнице – 21, В Белебеевской ЦРБ – 21, В Чишминской ЦРБ – 16, В Татышлинской – 15, в Месягутово – 14; в Дюртюлинской ЦРБ – 13.

ИСТОЧНИК KP.RU