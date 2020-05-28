2020-05-28T13:54:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В каких городах и больницах Башкирии лечатся пациенты с коронавирусом

Больше всего зараженных находятся в уфимской ГКБ №18
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

По данным минздрава Башкирии на 28 мая 2020 года в республике 3021 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки диагноз поставили еще 79 жителям региона. Из тех, кто сейчас проходит лечение, в больницах находятся 885 человек. Из них 41 пациент находятся в тяжелом состоянии, а под аппаратами ИВЛ – 10 человек.

Как рассказали в минздраве Башкирии, на амбулаторном лечении находятся 1111 человек – у них заболевание протекает в легкой форме. За прошедшие сутки с полным выздоровлением выписались еще 59 человек. Таким образом общее число переболевших и выздоровевших COVID-19 в республике достигло 1007 человек.

Больше всего зараженных проходят лечение в уфимской ГКБ №18 – 143 человека. На втором месте – городская больница Нефтекамска – там 72 пациента с коронавирусом. Далее идут РКБ имени Куватова в Уфе с 67 пациентами, Клиника БГМУ – 62, ГКБ №8 в Уфе – 52, ГБ города Салават – 43, ЦГБ Кумертау – 42, В РКИБ и в ГКБ №5 в Уфе – по 40 пациентов.

В остальных городах и районах Башкирии лечатся менее 40 пациентов с коронавирусом.

В ГБ №2 в Стерлитамаке – 36; в Ишимбае – 25, В Демской больнице – 21, В Белебеевской ЦРБ – 21, В Чишминской ЦРБ – 16, В Татышлинской – 15, в Месягутово – 14; в Дюртюлинской ЦРБ – 13.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Сейчас буду по ногам стрелять!»: в Башкирии конфликт между сельскими жителями и арендаторами пруда обернулся стрельбой
В Башкирии в садовом товариществе ввели карантин из-за опасного вируса
Верховный суд Башкирии перенес заседание по делу о групповом изнасиловании в уфимском отделе МВД
Над студенткой из Башкирии надругались в ее собственном доме
В Башкирии женщина за рулем иномарки погибла в аварии на глазах у двухлетнего ребенка
В каких городах и больницах Башкирии лечатся пациенты с коронавирусом
Стало известно, в каких вузах Башкирии были зараженные коронавирусом студенты
В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали, как будут работать фитнес-клубы и бассейны
Глава Башкирии пригрозил директорам школ увольнением, если ученики устроят массовые гуляния на последний звонок
«Ситуация не простая»: глава Башкирии заявил, что коронавирус подбирается к членам правительства
В Башкирии за сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 79 человек
Вахтовики из Башкирии устроили бунт в обсерваторе в Татарстане
В Башкирии в первые дни лета ожидается резкое похолодание
В Уфе бывшего сотрудника Росреестра обвиняют в превышении полномочий
В Башкирии на сельской дороге перевернулась легковушка, водитель погиб
В Башкирию вернулись еще 139 вахтовиков из Якутии
В Уфе на заводе УМПО подозревают вспышку коронавируса
Коронавирус в Башкирии, последние новости на 28 мая 2020 года: медики из РКБ стали донорами иммунной плазмы, а в уфимском СИЗО опасаются вспышки заболевания
В Уфе росгвардейцы спасли велосипедиста, у которого случился приступ эпилепсии
В Башкирии ураганный ветер едва не сдул крышу с больницы
После ночи со случайной знакомой житель Башкирия лишился телефона и продуктовых запасов
У одного из арестантов в уфимском СИЗО подозревают коронавирус