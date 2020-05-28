2020-05-28T12:26:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, в каких вузах Башкирии были зараженные коронавирусом студенты

Об этом сообщили на оперативном совещании в башкирском правительстве
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Артем КилькинФото: Артем Килькин
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Сегодня, 28 мая, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии с докладом о борьбе с распространением коронавируса в общежитиях вузов и колледжей республики выступил вице-премьер Фанур Ягафаров. Он рассказал о том, в каких вузах республики были зараженные коронавирусом студенты и сколько на данный момент студентов проживают в общежитиях.

По словам вице-премьера, недавно сразу несколько студентов Башкирского государственного университета заразились коронавирусом.

- Они госпитализированы. Болезнь протекает у них в легкой форме, без симптомов. Всех, кто с ними контактировал, поместили в изолятор. В общежитии проведена дезинфекция, - подчеркнул Фанур Ягафаров.

Всего по данным башкирского правительства в общежитиях коллеждей и вузов на территории республики живут более пяти тысяч человек. Из них 2493 человека – иностранные студенты, а 191 – их других регионов России.

В середине мая почти 300 студентов из вузов Уфы съехали из общежитий и вернулись по домам из-за угрозы распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Стало известно, в каких вузах Башкирии были зараженные коронавирусом студенты
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