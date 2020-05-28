2020-05-28T12:15:48+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали, как будут работать фитнес-клубы и бассейны

В региональном ведомстве подготовили методические рекомендации по целому ряду объектов и видов деятельности до конца года
Яна БАЗЕКИНА
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Между посетителями должна соблюдаться социальная дистанцияМежду посетителями должна соблюдаться социальная дистанцияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что в целях нераспространения коронавируса в ведомстве подготовили методические рекомендации, регулирующие работу многих объектов и видов деятельности в целом, которые подразумевают массовое скопление людей. Новые санитарные правила будут действовать до 1 января 2021 года и коснутся таких отраслей как туризм, работу заведений общественного питания, детских оздоровительных учреждений, фитнес-центров, спортивных и тренировочных занятий.

- Также обговорены правила поведения и соблюдения всех защитных мер при сдаче ЕГЭ и при подготовке школ к этим экзаменам. В ближайшее время все эти нормативные документы будут опубликованы на сайте ведомства, - уточнил заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Башкирии Александр Жеребцов.

Так, например, когда откроются фитнес-центры и бассейны, им придется придерживаться строгих правил. Перед открытием будет необходимо провести генеральную дезинфицирующую уборку, организовать ежедневную термометрию сотрудников и посетителей, обеспечить наличие на входах и внутри помещений дозаторов с антисептиками, организовать социальную дистанцию между посетителями и ограничить их контактирование между собой. Также необходимо соблюдать масочный режим и проводить регулярную влажную уборку и проветривание помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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