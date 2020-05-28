2020-05-28T11:47:16+03:00
Коронавирус Covid-19

«Ситуация не простая»: глава Башкирии заявил, что коронавирус подбирается к членам правительства

Радий Хабиров призвал чиновников соблюдать меры предосторожности
Павел КРАЙНОВ
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сегодня, 28 мая, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии, глава республики Радий Хабиров заявил, что коронавирус «подбирается к управленческой команде». Он подчеркнул, что накануне состоялось совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу, в работе которой он принял участие. По итогам совещания правительство республики будет принимать решения о дальнейших действиях.

- Скажем так, ситуация не простая. Мы видим, что коронавирус стал подбираться к нашей управленческой команде. Я призываюсь вас соблюдать все санитарные и противо эпидемиологические меры, - заявил Радий Хабиров.

Напомним, сегодня количество заразившихся коронавирусом в Башкирии впервые превысило три тысячи человек. На данный момент общее число заболевших составляет 3021 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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