2020-05-28T11:13:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии за сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 79 человек

Общее число инфицированных в республике к 28 мая достигло 3021 человек
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Светлана МаковееваФото: Светлана Маковеева
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Сегодня, 28 мая, количество заразившихся коронавирусом в Башкирии впервые перевалило за три тысячи человек. По данным федерального Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом за последние сутки диагноз был подтвержден еще у 79 человек. Таким образом общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии составило 3021 человек.

По данным того же Информационного центра в республике за последние сутки с полным выздоровлением выписались еще 46 человек. По всей стране за сутки из больниц выписались 8785 человек.

Также за последние сутки в Башкирии не зафиксировано ни одного летального случая у пациентов с подтвержденным COVID-19. На сегодняшний день в республике умершими от коронавируса по-прежнему считаются только 18 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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