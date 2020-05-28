Вахтовики из Башкирии устроили бунт в обсерваторе в Татарстане

28 Май 2020 2020-05-28T10:44:06+03:00

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В минувший вторник, 26 мая, в казанском санатории «Ливадия» произошел бунт вахтовиков. Там мужчины проходят обсервацию с 22 мая.

Как пишет «КП-Казань», примерно в 14:00 в здании санатория сработала пожарная сигнализация, а затем кто-то стал бить окна. Бунтовщики требовали выпустить их из санатория. По некоторым данным перед началом дебоша они изрядно выпили.

Охранявшие вахтовиков Росгвардейцы незамедлительно отреагировали на шум и принялись разгонять дебоширов. По данным «Комсомолки» всего на карантине в «Ливадии» находятся 170 вахтовиков. Среди них есть жители Омской и Тюменских областей, а также Башкирии.

Как рассказали «КП-Казань» региональные власти, всего спецназ задержал восьмерых человек. Остальные бунтовщики разошлись по номерам, прислушавшись к Росгвардейцам. Среди задержанных есть уроженцы Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU