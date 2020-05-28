В Башкирии в первые дни лета ожидается резкое похолодание

28 Май 2020 2020-05-28T09:24:55+03:00

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Конец календарной весны в Башкирии не обойдется без сюрпризов. Синоптики прогнозируют резкое похолодание в ночное время суток. По их данным, начиная с сегодня, 28 мая, днем в регионе будет тепло, а по ночам столбики термометров будут падать до +7, +5 градусов Цельсия.

Так, сегодня в республике ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха днем +20, +22 градуса, ночью +7, +13 градусов Цельсия.

В предстоящую пятницу характер погоды не изменится. Температура воздуха днем также не будет превышать +22 градуса, а ночью похолодает до +7ºС.

В субботу, 30 мая, в Уфе потеплеет до +26 градусов. В воскресенье 31 мая ожидаются дожди, днем воздух прогреется до +21, +27ºС. В первый день лета 1 июня днем температура воздуха составит +19 градусов, ближе к вечеру пройдет ливень. В ночь на вторник, 2 июня, в Башкирии ожидается дождь резкое похолодание до +5 градусов Цельсия.

ИСТОЧНИК KP.RU