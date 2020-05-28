В Уфе бывшего сотрудника Росреестра обвиняют в превышении полномочий

28 Май 2020 2020-05-28T08:24:46+03:00

По версии следствия он незаконно оформлял земли в собственность

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На днях в Уфе сотрудники следкома по Башкирии возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего бывшего сотрудника Росреестра. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в прошлом году он сам себя назначил исполнителем по заявялениям кадастрового учета и незаконно удовлетворил пять заявлений. Результатом этого стало увеличение площади двух земельных участков на 100 и 250 «квадратов» и незаконно поставлены на учет еще два.

Следствие подозревает бывшего сотрудника Росреестра еще и в изменении назначения земли на Проспекте Октября, где расположен развлекательный комплекс. Фактически он разрешил застроить это место многоэтажками.

Действия служащего были выявлены руководством, после чего делом заинтересовалась прокуратура. За этим последовало возбуждение уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU