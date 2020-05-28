В Башкирии на сельской дороге перевернулась легковушка, водитель погиб

28 Май 2020 2020-05-28T08:03:45+03:00

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В минувшую среду, 27 мая, в Гафурийском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. По данным дорожной полиции, авария произошла на 3 километре сельской дороги Карагаево-Юрмаш.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, 42-летний водитель за рулем «Лада Калина» вылетел в кювет. Машина перевернулась. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия. Его 59-летний пассажир, уроженец Архангельского района республики, был госпитализирован с различными травмами.

Всего по данным дорожной полиции за прошедшие сутки на дорогах республики произошло семь автомобильных аварий, в которых погиб один человек и семеро получили травмы. Сотрудники ГИБДД по Башкирии выявили более 2100 нарушений ПДД, задержали 34 нетрезвых водителя и разыскали один ранее угнанный автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU