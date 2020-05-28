В Башкирию вернулись еще 139 вахтовиков из Якутии

28 Май 2020 2020-05-28T07:37:40+03:00

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Вчера, 27 мая, в Уфе приземлился еще один спецрейс с вахтовиками из Якутии. Мужчины работали на Чаядинском месторождении, где ндавно была зафиксирована вспышка коронавируса. После этого было принято решение отправить всех рабочих по домам.

На борту, который приземлмлся в уфимском аэропорту в минувшую среду, находилось 139 уроженцев Башкирии. Они прошли обследование прямо на территории воздушной гавани, у них измерили температуру. У всех пассажиров с собой были справки с отрицательным анализом на COVID-19.

Руководитель госкомитета Башкирии по туризму Салават Нафиков заявил, что на обсервацию прибывших вахтовиков отправлять не будут – им рекомендована двухнедельная самоизоляция. По данным властей Якутии, на месторождении удалось остановить вспышку коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU