В Уфе на заводе УМПО подозревают вспышку коронавируса
На уфимском заводе УМПО подозревают вспышку коронавируса у девяти сотрудников. Известно, что все они работали в разных цехах и не контактировали друг с другом. По данным «КоммерсантЪ-Уфа» руководству предприятия рекомендовали отстранить заразившихся от работы и провести противоэпидемиологические мероприятия.
Сейчас сотрудники Роспотребнадзора по Башкирии проводят эпидемиологическое расследование. По данным ведомства, в одном из цехов завода у двоих сотрудников предварительно подтвердился коронавирус. При это решения о закрытии цеха пока не было.
Как сообщает «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на пресс-службу ОДК-УМПО, предприятие работает в обычном режиме. В тех цехах, где работали заболевшие, провели санитарную обработку. На заводе также сообщили, что начиная с 25 марта, диагноз COVID-19 подтвердился у 11 сотрудников предприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU