2020-05-28T07:22:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В Уфе на заводе УМПО подозревают вспышку коронавируса

Роспотребнадзор по Башкирии проводит эпидрасследование
Павел КРАЙНОВ
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Фото: УМПОФото: УМПО
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На уфимском заводе УМПО подозревают вспышку коронавируса у девяти сотрудников. Известно, что все они работали в разных цехах и не контактировали друг с другом. По данным «КоммерсантЪ-Уфа» руководству предприятия рекомендовали отстранить заразившихся от работы и провести противоэпидемиологические мероприятия.

Сейчас сотрудники Роспотребнадзора по Башкирии проводят эпидемиологическое расследование. По данным ведомства, в одном из цехов завода у двоих сотрудников предварительно подтвердился коронавирус. При это решения о закрытии цеха пока не было.

Как сообщает «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на пресс-службу ОДК-УМПО, предприятие работает в обычном режиме. В тех цехах, где работали заболевшие, провели санитарную обработку. На заводе также сообщили, что начиная с 25 марта, диагноз COVID-19 подтвердился у 11 сотрудников предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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