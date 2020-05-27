Коронавирус в Башкирии, последние новости на 28 мая 2020 года: медики из РКБ стали донорами иммунной плазмы, а в уфимском СИЗО опасаются вспышки аболевания

27 Май 2020 2020-05-27T20:42:58+03:00

Последние новости о ситуации в Башкирии с коронавирусом на утро 28 мая 2020 года, что известно на данный момент

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В Башкирии снова увеличилось ежедневное число новых случаев заболевания коронавируса. Только за прошлые сутки региональный минздрав сообщил о 91 новом заражении, а общее число инфицированных COVID-19 увеличилось до 2942. К счастью, новых летальных случаев не зарегистрировано – до сих пор жертвами опасного вируса остаются 18 жителей республики. Еще 18 пациентов вылечились и отправились домой, а общее число выздоровевших выросло до 918.

- На лечении в стационарах находится 874 пациентов, из них 52 – в тяжелом состоянии, 11 человек пришлось подключить к аппаратам ИВЛ, - добавили в пресс-службе ведомства.

В УФЕ У ЗАКЛЮЧЕННОГО В СИЗО ПОДОЗРЕВАЮТ КОРОНАВИРУС

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Башкирии, пациента немедленно отправили в медчасть и взяли анализы, он чувствует себя удовлетворительно. Всех контактных лиц немедленно выявили и также обследовали, за ними сейчас тоже присматривают врачи. Все помещения и прилегающую территорию следственного изолятора продезинфицировали, провели проветривание и кварцевание.

10 МЕДИКОВ ИЗ РБК, ПЕРЕБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ, СДАЛИ ПЛАЗМУ КРОВИ

27 мая 10 сотрудников РКБ им. Куватова, переболевшие коронавирусом и выдержавшие 30-дневный срок после выздоровления, стали донорами крови, из которой изготовят плазму для пациентов с тяжелым течением болезни. Антитела, содержащиеся в плазме, помогают пациенту выработать иммунитет, риск серьезных осложнений снижает, а положительный эффект отмечается уже в первые часы после вливания донорской крови.

ИСТОЧНИК KP.RU