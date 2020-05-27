В Уфе росгвардейцы спасли велосипедиста, у которого случился приступ эпилепсии

27 Май 2020 2020-05-27T20:00:19+03:00

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Накануне в Уфе сотрудники Росгвардии спасли мужчину, у которого случился эпилептический припадок. Как рассказали в пресс-службе ведомства, вечером росгвардейцы патрулировали улицу Набережная, когда к ним подбежали люди и сообщили, что одному из прохожих неожиданно стало плохо – велосипедист упал на землю и начал биться в конвульсиях, похоже, что у него случился эпилептический приступ.

Не мешкая, сотрудники вневедомственной охраны вызвали скорую помощь, а до приезда медиков сами оказали ему первую помощь – перевернули мужчину на бок, разжали ему челюсти, очистили дыхательные пути от пены и слюны, чтобы тот не задохнулся, а после передали его врачам, которые поблагодарили росгвардейцев за грамотную и своевременную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU