2020-05-27T20:00:19+03:00
Общество

В Уфе росгвардейцы спасли велосипедиста, у которого случился приступ эпилепсии

До приезда скорой помощи они оказывали больному первую медицинскую помощь
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Управление Росгвардии по РБФото: Управление Росгвардии по РБ
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Накануне в Уфе сотрудники Росгвардии спасли мужчину, у которого случился эпилептический припадок. Как рассказали в пресс-службе ведомства, вечером росгвардейцы патрулировали улицу Набережная, когда к ним подбежали люди и сообщили, что одному из прохожих неожиданно стало плохо – велосипедист упал на землю и начал биться в конвульсиях, похоже, что у него случился эпилептический приступ.

Не мешкая, сотрудники вневедомственной охраны вызвали скорую помощь, а до приезда медиков сами оказали ему первую помощь – перевернули мужчину на бок, разжали ему челюсти, очистили дыхательные пути от пены и слюны, чтобы тот не задохнулся, а после передали его врачам, которые поблагодарили росгвардейцев за грамотную и своевременную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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