В Башкирии ураганный ветер едва не сдул крышу с больницы
К счастью, никто из пациентов и медиков не пострадал
Фото: МЧС по РБ
Изменить размер текста:
Стоило только региональному МЧС объявить штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра, как ураган обрушился на Миякинский район республики и серьезно повредил крышу центральной больницы в селе Киргиз-Мияки – частично снес кровлю хирургического отделения. К счастью, никто из медиков и пациентов не пострадал, поэтому эвакуация не потребовалась.
- Сейчас больница функционирует в штатном режиме, запланированы ремонтно-восстановительные работы. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Башкирии, - добавили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU