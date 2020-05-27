В Башкирии ураганный ветер едва не сдул крышу с больницы

27 Май 2020 2020-05-27T18:58:43+03:00

К счастью, никто из пациентов и медиков не пострадал

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Стоило только региональному МЧС объявить штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра, как ураган обрушился на Миякинский район республики и серьезно повредил крышу центральной больницы в селе Киргиз-Мияки – частично снес кровлю хирургического отделения. К счастью, никто из медиков и пациентов не пострадал, поэтому эвакуация не потребовалась.

- Сейчас больница функционирует в штатном режиме, запланированы ремонтно-восстановительные работы. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Башкирии, - добавили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU