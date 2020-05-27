2020-05-27T18:12:43+03:00
Коронавирус Covid-19

У одного из арестантов в уфимском СИЗО подозревают коронавирус

Заключенный находится в медицинском изоляторе под присмотром врачей
Яна БАЗЕКИНА
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Все помещения следственного изолятора продезинфицированы и прокварцованыВсе помещения следственного изолятора продезинфицированы и прокварцованыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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У одного из арестантов в уфимском СИЗО №1 подозревают коронавирус, об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Башкирии. У заключенного сразу же взяли все необходимые анализы и отправили в медицинскую часть при следственном изоляторе. Отмечается, что чувствует себя пациент вполне удовлетворительно, а заболевание протекает у него практически бессимптомно.

- Все контактировавшие с пациентом лица изолированы, у всех у них взяты анализы на коронавирусную инфекцию. Все контактные лица находятся под медицинским наблюдением. Организован круглосуточный мониторинг и контроль за эпидемиологической ситуацией., - уточнили в пресс-службе ведомства.

Также в целях профилактики во всех помещениях следственного изолятора и прилегающей территории проводятся дезинфекция, кварцевание и проветривание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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