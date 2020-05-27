В каких городах и больницах Башкирии лечатся пациенты с коронавирусом

27 Май 2020 2020-05-27T16:29:15+03:00

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Как сообщили сегодня в республиканском минздраве, по состоянию на 27 мая в республике зарегистрировано 2942 зараженных коронавирусом (+91 за минувшие сутки). На лечении в стационарах находится 874 пациентов, из них 52 – в тяжелом состоянии.

Наибольшее число ковидных пациентов сейчас госпитализированы в уфимскую ГКБ №18, там сейчас получают лечение 131 человек. 71 человек с подтвержденным диагнозом находятся в городской больнице Нефтекамска, 64 – в РКБ им. Куватова, 57 – в уфимской клинике БГМУ, а 52 – в ГКБ №8.

Еще по 42 ковидных пациента находятся в городских больницах Салавата и Кумертау, 39 – в республиканской инфекционной клинике, 37 – в ГКБ №5 в Уфе, а еще 33 пациента – в Стерлитамакской ГБ №2. Также достаточно большое количество заболевших находятся в Ишимбайской ЦРБ, Демской ГКБ, Чишминской, Белебеевской, Дюртюлинской, Верхне-Татышлинской и Месягутовской ЦРБ и в других медучреждениях республики.

Также напомним, что под Уфой закончено строительство крупнейшего инфекционного госпиталя, который примет первых ковидных пациентов уже 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU