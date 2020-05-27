2020-05-27T17:20:53+03:00
Происшествия

В Башкирии 43-летний мужчина демонстрировал свой половой орган перепуганной шестикласснице

Извращенцу грозит внушительный срок за «развратные действия в отношении малолетней»
Яна БАЗЕКИНА
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Извращенцем оказался местный инженерИзвращенцем оказался местный инженерФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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25 мая в полицию Нефтекамска обратилась 28-летняя местная жительница и заявила, что ее до ее младшей сестры школьницы домогался взрослый мужчина. По словам разъяренной женщины, извращенец остановил девочку неподалеку от ее дома, после чего продемонстрировал перепуганной шестикласснице свой обнаженный половой орган и поспешил скрыться.

По словам собственного источника «КП-Уфа», подозреваемый в непотребстве уже задержан и передан следователям: им оказался 43-летний инженер одной из местных фирм. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия в отношения малолетнего лица, не достигшего 14-летнего возраста».

ИСТОЧНИК KP.RU

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