2020-05-27T18:59:03+03:00
Происшествия

После ночи со случайной знакомой житель Башкирия лишился телефона и продуктовых запасов

Выяснилось, что 44-летняя женщина и раньше промышляла кражами
Яна БАЗЕКИНА
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Сейчас роковую "Елену" разыскивают полицейскиеСейчас роковую "Елену" разыскивают полицейскиеФото: Олег ЗОЛОТО
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Надолго разочаровался в женщинах 38-летний житель Нефтекамска, который привел к себе случайную знакомую, а после бурной ночи с распитием алкоголя лишился не только дорогого сотового телефона, но и всех продуктовых запасов в доме.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», похитительницей мужских сердец и их имущества оказалась 44-летняя безработная местная жительница, в прошлом году уже судимая за кражу. Сейчас женщину разыскивают полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража», а самой подозреваемой может грозить уже реальный уголовный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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