После ночи со случайной знакомой житель Башкирия лишился телефона и продуктовых запасов
Надолго разочаровался в женщинах 38-летний житель Нефтекамска, который привел к себе случайную знакомую, а после бурной ночи с распитием алкоголя лишился не только дорогого сотового телефона, но и всех продуктовых запасов в доме.
Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», похитительницей мужских сердец и их имущества оказалась 44-летняя безработная местная жительница, в прошлом году уже судимая за кражу. Сейчас женщину разыскивают полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража», а самой подозреваемой может грозить уже реальный уголовный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU