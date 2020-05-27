2020-05-27T13:16:42+03:00
Общество

В уфимской мэрии опровергли информацию об отмене популярных автобусных маршрутов

По словам администрации, убираются только дублирующие маршруты
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: уфимская мэрияФото: уфимская мэрия
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На днях в СМИ появилась информация, что в Уфе со 2 июня убирают три автобусных маршрута, весьма востребованных у горожан, особенно – у жителей Затона. В уфимской мэрии опровергли эту информацию, объяснив, что убираются только дублирующие маршруты.

Как оказалось, речь идет о рейсах регулярных перевозок №30 «кл» («ул. Лётчиков – Торговый комплекс «Центральный») и №30 «л» («ул. Лётчиков – Башкирский государственный университет»). А вот маршрут регулярных перевозок № 30 («Станция технического осмотра» – ТСК «Пушкинский») и 30к («Станция технического осмотра – ТЦ «Башкортостан») продолжают работать в штатном режиме.

Таким образом получается, что маршруты № 30л и № 30кл полностью дублируют маршруты №30 и №30к, поэтому их и исключают из Реестра со 2 июня. А вот на оставшихся маршрутах напротив даже увеличивают количество автобусов. На каждом маршруте сейчас работают 10 автобусов среднего класса и 15 автобусов большого класса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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