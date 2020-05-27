2020-05-27T14:53:27+03:00
Происшествия

Поиски 39-летнего уфимца, пропавшего месяц назад, завершились трагедией

Волонтеры сообщили, что мужчина найден мертвым
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: РОО "Поиск детей - Уфа"Фото: РОО "Поиск детей - Уфа"
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Печальные новости пришли от волонтеров РОО «Поиск детей - Уфа»: 39-летний уфимец Андрей Сиунов, которого разыскивали больше месяца, найден мертвым в Нуримановском районе. Что именно случилось с мужчиной, носит ли его смерть криминальный характер или это несчастный случай, волонтеры не стали уточнять.

Напомним, что Андрей Сиунов пропал еще 17 апреля. Последний раз его видели возле дачного домика в Нуримановском районе, позже к поискам подключились родственники, полиция и волонтеры.

«КП-Уфа» приносит соболезнования родным погибшего Андрея Сиунова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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