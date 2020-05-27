В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося урагана
МЧС Башкирии снова объявило штормовое предупреждение: на республику надвигается самый настоящий ураган. Ожидается шквалистый юго-восточный ветер 7-12 метров в секунду, а при усилении его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Также в республике прогнозируется переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, а местами прогремит гроза. Температура воздуха ночью составит 9°-14°, а днем распогодится до летних 26°-31°.
При ураганном ветре МЧС республики советует всем оставаться дома и не выходить на улицу без лишней необходимости, внимательно приглядывать за детьми. Если уж без выхода из дома не обойтись, держитесь подальше от рекламных щитов, электроопор и деревьев и паркуйте автомобили в безопасных местах.
ИСТОЧНИК KP.RU