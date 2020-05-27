В одном из магазинов в Башкирии горожане устроили давку за дешевыми кастрюлями
Жители Белорецка устроили настоящую давку возле дверей хозяйственного магазина, забыв о защитных масках и требовании соблюдать 1,5-метровую социальную дистанцию. Дело в том, что 27 мая в магазине объявили беспрецедентную акцию – кастрюли всего по 99 рублей! Вот и бросились белоречане, ругаясь и расталкивая друг друга, занимать очередь за дармовой утварью. Давку засняли на видео очевидцы и выложили в местные «подслушки».
Большинство комментаторов посмеялись над горожанами, толкающихся ради сторублевых кастрюль.
- Всякие вирусы будут и пройдут, а вот кастрюли по акции, ещё и правнукам прослужат, - справедливо подмечает Азат Г.
-Первые симптомы – острая потребность в кастрюлях и туалетной бумаге, - потешается Рената С.
- Купила я одну такую, пока мешала, проткнула дно, - сетует Галина Т.
Давка в Башкирии // 27.05.
ИСТОЧНИК KP.RU