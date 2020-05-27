В одном из магазинов в Башкирии горожане устроили давку за дешевыми кастрюлями

27 Май 2020 2020-05-27T11:30:22+03:00

В погоне за «халявной» утварью, люди забыли и о масках, и о социальной дистанции

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Жители Белорецка устроили настоящую давку возле дверей хозяйственного магазина, забыв о защитных масках и требовании соблюдать 1,5-метровую социальную дистанцию. Дело в том, что 27 мая в магазине объявили беспрецедентную акцию – кастрюли всего по 99 рублей! Вот и бросились белоречане, ругаясь и расталкивая друг друга, занимать очередь за дармовой утварью. Давку засняли на видео очевидцы и выложили в местные «подслушки».

Большинство комментаторов посмеялись над горожанами, толкающихся ради сторублевых кастрюль.

- Всякие вирусы будут и пройдут, а вот кастрюли по акции, ещё и правнукам прослужат, - справедливо подмечает Азат Г.

-Первые симптомы – острая потребность в кастрюлях и туалетной бумаге, - потешается Рената С.

- Купила я одну такую, пока мешала, проткнула дно, - сетует Галина Т.

Давка в Башкирии // 27.05.

ИСТОЧНИК KP.RU