2020-05-27T11:03:32+03:00
Происшествия

В Башкирии за ночь в пожарах погибли мужчина и женщина

В обоих случаях вспыхнули садовые деревянные домики
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
От садовых домиков остались только обугленные развалиныОт садовых домиков остались только обугленные развалиныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Башкирии за ночь в пожарах погибли два человека – мужчина и женщина. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии, первый пожар случился в СНТ «Мичуринский» под Нефтекамском. Там поздно вечером загорелся одноэтажный садовый домик. Соседи вызвали пожарных, те быстро потушили пламя, но в обгоревших завалах обнаружили тело погибшей женщины.

Фото: МЧС по РБ

Фото: МЧС по РБ

Около 01.25 в пожарную службу поступило сообщение, что полыхает дощатый садовый домик в СНТ «Березка» рядом с селом Николо-Березовка Краснокамского района республики. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего хозяина дачи.

- В обоих случаях причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России, - добавили в пресс-службе экстренного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В одном из магазинов в Башкирии горожане устроили давку за дешевыми кастрюлями
В Башкирии за ночь в пожарах погибли мужчина и женщина
В Башкирии за сутки число заболевших коронавирусом снова увеличилось на 91
В Башкирии исчезнут «наливайки» в жилых домах
В Башкирии престарелые супруги на «шестерке» врезались в бетонный забор
В Башкирии запретят продажу алкоголя в день Последнего звонка
Мешала учить уроки: в Башкирии осудили старшеклассницу, утопившую младшую сестренку в тазике
В Башкирии с коронавирусом госпитализировано 846 человек: в каких больницах они лежат
В Башкирии поиски пропавшего в прошлом году мужчины завершились трагедией
В Уфе до 2 июня полностью перекрыли участок на улице Комсомольской
На уфимца заявили в полицию за секс с 14-летней девочкой на вписке
Власти Уфы сообщили, когда запустят городские фонтаны
Житель Башкирии удерживал своего знакомого на рельсах, пока того не переехал поезд
В Уфе 2 июня отменят популярные автобусные маршруты
Фильмы и сериалы 2 месяца бесплатно в Билайн ТВ
ФК «Уфа» могут купить зарубежные инвесторы – один из них владеет английским грандом
Благотворительный телемарафон «Мы вместе ради детей»
Вахтовик из Башкирии потерял 365 тысяч рублей, установив на телефон приложение
ТПП РБ приглашает принять участие в вебинаре «Введение в Гаагскую систему»
Мэр Уфы попросил горожан «не создавать ажиотаж» в день открытия кладбищ
В Башкирию придет сильная жара и грозы
Извращенец из Башкирии совратил девочку, находясь в сотнях километров от нее
Новый прокурор Башкирии за год заработал меньше своих замов
В Башкирии коронавирусом заразилось более трехсот медиков
В Башкирии еще больше семей смогут получить ежемесячные пособия на детей
«Такой позор!»: уфимцев возмутил полуголый мужчина в центре города
В Башкирии за неделю наказали 2,5 тысячи нарушителей самоизоляции
Стало известно, сколько жителей Башкирии потеряли работу из-за коронавируса
В правительстве Башкирии произошли кадровые перестановки