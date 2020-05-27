В Башкирии за ночь в пожарах погибли мужчина и женщина

27 Май 2020 2020-05-27T11:03:32+03:00

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В Башкирии за ночь в пожарах погибли два человека – мужчина и женщина. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии, первый пожар случился в СНТ «Мичуринский» под Нефтекамском. Там поздно вечером загорелся одноэтажный садовый домик. Соседи вызвали пожарных, те быстро потушили пламя, но в обгоревших завалах обнаружили тело погибшей женщины.

Фото: МЧС по РБ

Около 01.25 в пожарную службу поступило сообщение, что полыхает дощатый садовый домик в СНТ «Березка» рядом с селом Николо-Березовка Краснокамского района республики. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего хозяина дачи.

- В обоих случаях причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России, - добавили в пресс-службе экстренного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU