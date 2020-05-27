2020-05-27T10:52:12+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии за сутки число заболевших коронавирусом снова увеличилось на 91

Общее число инфицированных в республике к 27 мая достигло 2942 человек
Яна БАЗЕКИНА
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Ранее эксперты уверяли, что Башкирия вышла на плато по коронавирусуРанее эксперты уверяли, что Башкирия вышла на плато по коронавирусуФото: архив КП
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В Башкирии снова наблюдается резкий прирост числа зараженных коронавирусной инфекцией. По последним данным федерального портала «СтопКоронавирус.РФ», за последние сутки в республике зарегистрирован 91 новый случай заболевания, а общее число инфицированных COVID-19 увеличилось до 2942 человек.

Также отмечается, что новых летальных случаев в республике не зарегистрированных, число жерт опасного вируса по-прежнему составляет 18 человек. Зато еще 18 пациентов получили отрицательные анализы на коронавирус и выписались домой с полным выздоровлением. Таким образом число излечившихся жителей республики выросло до 918 человек.

Ранее «КП-Уфа» писала, что эксперты проектного офиса по математическому моделированию развития COVID-19 заявили – республика уже вышла на затяжное плато по развитию эпидемии. Это не значит, что число инфицированных пойдет на убыль, а всего лишь, что ситуация стабилизировалась и резких всплесков больше ожидаться не должно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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