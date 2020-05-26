В Башкирии поиски пропавшего в прошлом году мужчины завершились трагедии

26 Май 2020 2020-05-26T20:08:59+03:00

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В Башкирии завершились поиски 64-летнего Рима Степанова из села Кандры Туймазинского района. Мужчина найден мертвым, сообщили волонтеры поисковой организации «Лиза Алерт». Где и при каких обстоятельствах было найдено тело пропавшего, активисты не уточнили, ограничившись лишь заявлением о смерти.

Рим Степанов числился пропавшим без вести очень давно – с 13 августа прошлого года. В тот день он вышел из дома, и с тех пор никто его не видел. Имеет ли смерть мужчины криминальный характер, выяснят правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU