2020-05-26T11:13:16+03:00
Общество

В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 79 человек

За все время пандемии ковидом в республике заразился 2851 житель
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии за сутки коронавирусом заразилось 79 человекВ Башкирии за сутки коронавирусом заразилось 79 человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Башкирии за сутки число жителей, зараженных коронавирусной инфекцией, увеличилось на 79 человек. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. За все время пандемии в республике зафиксирован 2581 подтверждённый случай COVID-19.

Новых летальных исходов от коронавирусной инфекции, по данным центра, в Башкирии нет. Этот показатель пока остается неизменным – 18 смертей. Выздоровело за сутки 18 пациентов (всего - 902).

Тем временем аналитики спрогнозировали распространение ковида в регионе до 3 июня. По пессимистичному сценарию число инфицированных к этой дате вырастет до 3570.

ИСТОЧНИК KP.RU

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