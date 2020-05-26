В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 79 человек
В Башкирии за сутки число жителей, зараженных коронавирусной инфекцией, увеличилось на 79 человек. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. За все время пандемии в республике зафиксирован 2581 подтверждённый случай COVID-19.
Новых летальных исходов от коронавирусной инфекции, по данным центра, в Башкирии нет. Этот показатель пока остается неизменным – 18 смертей. Выздоровело за сутки 18 пациентов (всего - 902).
Тем временем аналитики спрогнозировали распространение ковида в регионе до 3 июня. По пессимистичному сценарию число инфицированных к этой дате вырастет до 3570.
ИСТОЧНИК KP.RU
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