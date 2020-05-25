2020-05-25T14:09:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии несколько беременных женщин переболели коронавирусом и родили здоровых детей

У большинства рожениц болезнь протекала в легкой форме
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Виталий ТИМКИВ
Изменить размер текста:

За время пандемии коронавируса в Башкирии опасную инфекцию подхватили «более чем 15 беременным», как заявил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии минздрава республики Назир Мингазов. В беседе с корреспондентом «Российской газеты» он опроверг наличие очагов заражения в перинатальном центре в Уфе и рассказал, как протекала болезнь у беременных.

По словам Мингазова, у беременных болезнь протекала по большей части в легкой форме. За последние полтора месяца девять будущих мам попали в больницу с подтвержденным COVID-19, а остальных лечили амбулаторно. Он также подчеркнул, что искусственная вентиляция легких никому из женщин «в положении» не понадобилась.

Буквально накануне родов у двоих рожениц подтвердился коронавирус. Врачи сообщают, что дети появились на свет здоровыми. К сожалению, пришлось малышей разлучить с мамами сразу после рождения – чтобы избежать инфецирования новорожденных.

- У беременных заболевание протекает несколько иначе, чем у других пациентов: появляется одышка, повышается температура. Впрочем, у многих симптомов нет, и выявить заболевание удается только после тестирования. Резкое ухудшение состояния здоровья наблюдается редко. Но важно вовремя поставить диагноз. Анализы на коронавирус для беременных в обязательном порядке сегодня не делают, поэтому при плановой госпитализации мы рекомендуем пациенткам провериться самим, - заявил Назир Мингазов корреспондентам «Российской газеты».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе десятки домов на сутки останутся без воды
В Башкирии задержали уроженца соседнего региона с огромной партией наркотиков
ВТБ и Ростелеком одними из первых осуществили электронное подписание соглашения о выдаче банковских гарантий
ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 млрд рублей
В Башкирии школьница осквернила памятник героям ВОВ
В Башкирии несколько беременных женщин переболели коронавирусом и родили здоровых детей
В Башкирии на сельской дороге столкнулись две легковушки, пострадала женщина за рулем «Десятки»
Бегал по дворам и застрял в заборе: в Башкирии по городу разгуливал олененок
В Башкирии за сутки коронавирус подтвердился еще у 89 человек
В Уфе появятся новые остановки общественного транспорта
В Башкирии отменили запрет на продажу алкоголя 25 мая
В Башкирии спасатели помогли туристке, которой стало плохо в пещере
В Башкирии четырехлетний мальчик придушил себя стеклоподъемником машины
Житель Башкирии обнаружил на двери квартиры ужасающее послание
Власти Уфы объяснили как портрет героя ВОВ оказался над мусоркой
Пока все дома: 5 лайфхаков о ЗОЖ на удаленке
Синоптики рассказали, каким будет лето 2020 в Башкирии
В Уфе приземлился самолет из Нью-Йорка
В Башкирии водитель погиб в перевернувшейся «Калине»
В Башкирии неравнодушные граждане помогли отыскать пропавшую женщину
Минздрав Башкирии прокомментировал информацию о запертых в морге медсестрах
В каких больницах Башкирии лежат пациенты с COVID-19
Башкирия получит 8 млрд рублей на борьбу с последствиями коронавируса
Жителя Башкирии отправили в самую строгую тюрьму за жестокое убийство женщины
В Башкирии пропала без вести 39-летняя Наталья Алексеева