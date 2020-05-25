В Башкирии несколько беременных женщин переболели коронавирусом и родили здоровых детей

25 Май 2020 2020-05-25T14:09:52+03:00

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За время пандемии коронавируса в Башкирии опасную инфекцию подхватили «более чем 15 беременным», как заявил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии минздрава республики Назир Мингазов. В беседе с корреспондентом «Российской газеты» он опроверг наличие очагов заражения в перинатальном центре в Уфе и рассказал, как протекала болезнь у беременных.

По словам Мингазова, у беременных болезнь протекала по большей части в легкой форме. За последние полтора месяца девять будущих мам попали в больницу с подтвержденным COVID-19, а остальных лечили амбулаторно. Он также подчеркнул, что искусственная вентиляция легких никому из женщин «в положении» не понадобилась.

Буквально накануне родов у двоих рожениц подтвердился коронавирус. Врачи сообщают, что дети появились на свет здоровыми. К сожалению, пришлось малышей разлучить с мамами сразу после рождения – чтобы избежать инфецирования новорожденных.

- У беременных заболевание протекает несколько иначе, чем у других пациентов: появляется одышка, повышается температура. Впрочем, у многих симптомов нет, и выявить заболевание удается только после тестирования. Резкое ухудшение состояния здоровья наблюдается редко. Но важно вовремя поставить диагноз. Анализы на коронавирус для беременных в обязательном порядке сегодня не делают, поэтому при плановой госпитализации мы рекомендуем пациенткам провериться самим, - заявил Назир Мингазов корреспондентам «Российской газеты».

ИСТОЧНИК KP.RU