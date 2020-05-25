2020-05-25T13:15:55+03:00
Происшествия

В Башкирии на сельской дороге столкнулись две легковушки, пострадала женщина за рулем «Десятки»

Причины аварии теперь предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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В минувшее воскресенье, 24 мая, в Кармаскалинском районе Башкирии произошло ДТП, в котором пострадала 33-летняя местная жительница. По данным ГИБДД по Башкирии, она за рулем ВАЗ-2110 двигалась по дороге Кармаскалы-Нижний Тюкунь и на шестом километре пути столкнулась с попутной «Suzuki SX». Как сообщает пресс-служба дорожной полиции, кроме водительницы «Десятки» в аварии никто не пострадал.

Всего за прошедшие сутки в республике произошло семь автомобильных аварий, в которых получили травмы восемь человек. Сотрудники ГИБДД по Башкирии зафиксировали порядка двух тысяч нарушений правил дорожного движения и задержали 67 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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