Бегал по дворам и застрял в заборе: в Башкирии по городу разгуливал олененок

25 Май 2020 2020-05-25T12:18:11+03:00

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Сегодня утром, 25 мая, жители улицы Блюхера в Стерлитамаке стали очевидцами необычного для городской среды явления – по дворам бегал маленький олененок. Что привело лесного гостя в город, точно не известно. Зверек явно был напуган, ведь привычный для человека шум улицы наводит страх на лесных обитателей.

Одна жительница Стерлитамака засняла на камеру мобильного телефона как олененок бежит сквозь двор вдоль многоэтажки напротив. Затем он скрывается из виду.

Еще один житель Стерлитамака увидел того же олененка чуть позже. Лесной гость застрял между прутьев в заборе. По словам очевидцев малыш стал жалобно кричать на всю округу. К счастью, через пару минут он смог самостоятельно освободиться и убежал в неизвестном направлении.

В Башкирии по улицам города бегал молодой олененок.

ИСТОЧНИК KP.RU