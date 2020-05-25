В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 89 человек

25 Май 2020 2020-05-25T11:01:44+03:00

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Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Башкирии за прошедшие сутки вновь увеличилось. По данным федерального Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, сегодня, 25 мая, в республике коронавирус выявили еще у 89 человек. По данным на 12:35 местного времен общее количество, заразившихся в Башкирии составило 2772 человек.

По тем же данным, в регионе также значительно возросло количество выздоровевших. Всего за сутки в республике с полным выздоровлением из больниц выписались еще 50 человек. Таким образом количество переболевших коронавирусом в Башкирии продолжает расти. 23 мая из стационаров выписали 39 человек, а 24-го уже 50.

ИСТОЧНИК KP.RU