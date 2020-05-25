2020-05-25T10:35:28+03:00
Общество

В Уфе появятся новые остановки общественного транспорта

Планы переноса и строительства новых остановок утвердили в мэрии
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне мэрия Уфы поделилась планами по переносу существующих и строительству новых остановок общественного транспорта. У городской администрации уже готов план расположения остановочных павильонов.

Так, в Нагаево появится остановка «Мечет «Нагаево». Она будет установлена на Нагаевском шоссе около дома №1/1 по обе стороны дороги.

На нечетной стороне дороги по улице Армавирская, около дома №1/2, появится остановка «ТЦ «Южный полюс». А остановку «Базилевка» перенесут и установят павильон около дома №41а к1 по улице Беговой.

Кроме того, власти Уфы намерены перенести остановку «Школа-лицей №2». На четной стороне она будет расположена около дома №84/1 по улице Мажита Гафури, а на нечетной – у дома №97.

Остановку «Парк имени Ленина» на улице Заки Валиди перенесут чуть дальше – между опорами №50 и 52, а «Михайловский поворот» расположится между опорами №№ 184 и 186 по улице Ахметова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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