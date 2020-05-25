В Башкирии отменили запрет на продажу алкоголя 25 мая

25 Май 2020 2020-05-25T09:50:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Башкирии отменили запрет на продажу алкоголя 25 мая. Ранее однодневный сухой закон был введен для того, чтобы не искушать школьников, празднующих по традиции в этот день Последний звонок.

В этом году Последний звонок в школах республики пройдет 29 мая. Все дело в том, что из-за праздничного воскресенья, 24 мая, понедельник стал нерабочим днем. Напомним, вчера вся Башкирия отмечала Ураза-байрам.

Таким образом проведение Последних звонков в школах было перенесено и, соответственно, 25 мая запрет на продажу спиртного был отменен.

В прошлом году депутаты Курултая приняли закон, ограничивающий продажу алкоголя в день Последнего звонка, День молодежи – 27 июня, День знаний и в дни проведения сабантуев.

ИСТОЧНИК KP.RU