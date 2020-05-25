В Башкирии отменили запрет на продажу алкоголя 25 мая
Власти Башкирии отменили запрет на продажу алкоголя 25 мая. Ранее однодневный сухой закон был введен для того, чтобы не искушать школьников, празднующих по традиции в этот день Последний звонок.
В этом году Последний звонок в школах республики пройдет 29 мая. Все дело в том, что из-за праздничного воскресенья, 24 мая, понедельник стал нерабочим днем. Напомним, вчера вся Башкирия отмечала Ураза-байрам.
Таким образом проведение Последних звонков в школах было перенесено и, соответственно, 25 мая запрет на продажу спиртного был отменен.
В прошлом году депутаты Курултая приняли закон, ограничивающий продажу алкоголя в день Последнего звонка, День молодежи – 27 июня, День знаний и в дни проведения сабантуев.
ИСТОЧНИК KP.RU