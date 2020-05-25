2020-05-25T09:11:17+03:00
Происшествия

В Башкирии спасатели помогли туристке, которой стало плохо в пещере

ЧП произошло в Идрисовской пещере в Салаватском районе республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГК ЧС РБФото: пресс-служба ГК ЧС РБ
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В минувшее воскресенье, 24 мая, в Салаватском районе Башкирии туристке стало плохо во время подъема в Идрисовскую пещеру. Как сообщает пресс-служба госкомитета республики по ЧС, во время подъема в гору у женщины случился приступ астмы и ее состояние стало резко ухудшаться. Ее супруг вызвал скорую помощь, но медикам было сложно подняться на высоту.

Тогда на помощь туристке прибыли спасатели госкомитета Башкирии по ЧС и помогли опустить ее вниз. Там женщину встретили медики и оказали ей необходимую помощь. К счастью, все обошлось – жизни туристки больше ничто не угрожает.

В госкомитете Башкирии по ЧС напоминают жителям республики о предосторожности.

- Отправляясь в поход, обязательно учитывайте свои силы и возможности. Если у вас есть хронические заболевания, возьмите с собой необходимые медикаменты, - пояснили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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