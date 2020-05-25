2020-05-25T07:35:13+03:00
Общество

Житель Башкирии обнаружил на двери квартиры ужасающее послание

Снимок попал в сеть и вызвал бурную реакцию у горожан
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Накануне в одном из городских сообществ Сибая в социальных сетях появилось фото из подъезда одного из многоэтажных домов. Автор снимка сфотографировал соседскую дверь и выложил его в группе. На фото видны наклееные на дверь листовки с ужасающим посланием.

«Ты стоишь в очереди на выселение» - гласит подпись. Чуть ниже дано пояснение – по версии авторов этой «акции» проживающий в этой квартире человек является должником по ЖКХ.

Мнения жителей Сибая на счет этого «перфоманса» разделились. Одни горожане стали защищать возможного должника, сетуя на некорректное поведение расклеивающих листовки. Другие же напротив, высказали мнение, что за коммунальные услуги надо платить вовремя, иначе выселение неизбежно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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