2020-05-25T07:11:49+03:00
Общество

Власти Уфы объяснили как портрет героя ВОВ оказался над мусоркой

В городской администрации назвали произошедшее ошибкой
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Накануне пользователи социальных сетей в Уфе обнаружили портрет ветерана Великой Отечественной войны над мусорными контейнерами. Горожане посчитали установку фотографии героя войны в таком месте оскорблением славного уроженца Башкирии.

Портрет ветерана Великой Отечественной Гимая Шайхутдинова повесили на рекламном щите на перекрестке улиц Мустая Карима и Коммунистической. Прямо над контейнерами для раздельного сбора мусора. Как только волна возмущения по этому поводу достигла городских властей, портет быстро сняли.

В уфимской мэрии прокомментировали произошедшее.

-Случай с размещением материала с Героем Башкортостана Шайхутдиновым Гимайем Фасхутдиновичем на рекламной конструкции со встроенными сортировочными контейнерами носит единичный характер, произошёл в результате ошибки и был устранён владельцем рекламной конструкции ООО «Ландшафт» вечером того же дня, - заявили в пресс-службе горадминистрации изданию UfaTime.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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