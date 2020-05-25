Власти Уфы объяснили как портрет героя ВОВ оказался над мусоркой

25 Май 2020 2020-05-25T07:11:49+03:00

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Накануне пользователи социальных сетей в Уфе обнаружили портрет ветерана Великой Отечественной войны над мусорными контейнерами. Горожане посчитали установку фотографии героя войны в таком месте оскорблением славного уроженца Башкирии.

Портрет ветерана Великой Отечественной Гимая Шайхутдинова повесили на рекламном щите на перекрестке улиц Мустая Карима и Коммунистической. Прямо над контейнерами для раздельного сбора мусора. Как только волна возмущения по этому поводу достигла городских властей, портет быстро сняли.

В уфимской мэрии прокомментировали произошедшее.

-Случай с размещением материала с Героем Башкортостана Шайхутдиновым Гимайем Фасхутдиновичем на рекламной конструкции со встроенными сортировочными контейнерами носит единичный характер, произошёл в результате ошибки и был устранён владельцем рекламной конструкции ООО «Ландшафт» вечером того же дня, - заявили в пресс-службе горадминистрации изданию UfaTime.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU