Власти Уфы объяснили как портрет героя ВОВ оказался над мусоркой
Накануне пользователи социальных сетей в Уфе обнаружили портрет ветерана Великой Отечественной войны над мусорными контейнерами. Горожане посчитали установку фотографии героя войны в таком месте оскорблением славного уроженца Башкирии.
Портрет ветерана Великой Отечественной Гимая Шайхутдинова повесили на рекламном щите на перекрестке улиц Мустая Карима и Коммунистической. Прямо над контейнерами для раздельного сбора мусора. Как только волна возмущения по этому поводу достигла городских властей, портет быстро сняли.
В уфимской мэрии прокомментировали произошедшее.
-Случай с размещением материала с Героем Башкортостана Шайхутдиновым Гимайем Фасхутдиновичем на рекламной конструкции со встроенными сортировочными контейнерами носит единичный характер, произошёл в результате ошибки и был устранён владельцем рекламной конструкции ООО «Ландшафт» вечером того же дня, - заявили в пресс-службе горадминистрации изданию UfaTime.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU