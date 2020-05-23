2020-05-23T10:40:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Башкирии за сутки выросло на 88 человек

За последние 24 часа в регионе выздоровел один пациент
Эльвина АПАРИНА
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За последние 24 часа в регионе выздоровел один пациентЗа последние 24 часа в регионе выздоровел один пациент
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Число зараженных коронавирусом в Башкирии растет каждый день – так, по состоянию на 23 мая 2020 года, количество заболевших увеличилось на 88 человек. Теперь общее число инфицированных COVID-19 составило 2 602. Данные представил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Новых летальных случаев за сутки не зафиксировано, их число по-прежнему составляет 18 человек. За последние 24 часа в регионе выздоровел один пациент, всего победить опасный вирус с начала эпидемии смогли 794 жителя республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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