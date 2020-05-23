2020-05-23T10:31:39+03:00
Общество

Улица Комсомольская в Уфе будет закрыта до 15 июня

Здесь ведется ремонт асфальта
Эльвина АПАРИНА
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Уже проделано много работы – на участке от улицы Бессонова до улицы Города Галле рабочие переустроили наружное освещение на временные опоры, выполнили фрезерование существующего старого покрытия.Уже проделано много работы – на участке от улицы Бессонова до улицы Города Галле рабочие переустроили наружное освещение на временные опоры, выполнили фрезерование существующего старого покрытия.
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Ограничение движения автомобилей по четырем полосам на улице Комсомольской продлено до 15 июня. Здесь все еще продолжается реконструкция в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как пояснили в администрации Уфы, полностью закончить работы планируется только к концу 2021 года.

Уже проделано много работы – на участке от улицы Бессонова до улицы Города Галле рабочие переустроили наружное освещение на временные опоры, выполнили фрезерование существующего старого покрытия. Также дорожники доделали работы по монтажу ливневой канализации, которая будет принимать дождевую воду.

- От улицы Бессонова до бульвара Хадии Давлетшиной ограничение движения автотранспорта проезжей части по четырём полосам будет продлено до 15 июня 2020 года, - сообщили в мэрии.

Администрация попросила горожан отнестись с пониманием к ограничениям движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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