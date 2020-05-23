2020-05-23T08:24:12+03:00
Общество

Организация «Башкорт» признана экстремистской Верховным судом республики

Участники группировки призывали к выходу региона из состава России и созданию отдельного государства
Эльвина АПАРИНА
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Решение по дальнейшей судьбе организации было вынесено 22 мая 2020 года.Решение по дальнейшей судьбе организации было вынесено 22 мая 2020 года.
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Накануне Верховный суд РБ признал общественную организацию «Башкорт» экстремистской и запретил ее деятельность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики. Известно, что участники группировки призывали к выходу региона из состава России и созданию отдельного государства.

Решение по дальнейшей судьбе организации было вынесено 22 мая 2020 года.

Отметим, что члены организации неоднократно привлекались к административной ответственности – они нарушали установленный порядок, проводили общественные слушания. В группах организации в социальных сетях периодически публиковались высказывания, призывающие к нарушению территориальной целостности России и созданию единого исламского государства.

Организация действовала с 2014 года, в ее составе 18 структурных подразделений в городах и районах республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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