2020-05-21T12:15:46+03:00
Коронавирус Covid-19

«Категорически не допустить скопление людей»: глава Башкирии призвал не пускать людей в мечети на Ураза-байрам

Он поручил главам районов взять ситуацию на контроль
Павел КРАЙНОВ
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Фото: архив «КП-Уфа»Фото: архив «КП-Уфа»
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Сегодня, 21 мая, во время очередного оперативного совещания вв правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров заявил, что в этом году празднование мусульманского праздника Ураза-байрам пройдет в онлайн формате.

По его словам, решение не проводить массовые богослужения в мечетях поддержали духовные лидеры мусульманской общины. Накануне он встретился с Талгатом Таджуддином, который возглавляет Центральное духовное управление мусульман России. Верховный муфтий согласился, что в этом году торжественные богослужения лучше провести онлайн.

- Я всех глав муниципалитетов призываю отнестись к этому серьезно. Подобные мероприятия и подобный формат онлайн проповедей мы вполне успешно провели во время Пасхи. Тогда православные отозвались и очень ответственно себя повели, и мы не имели после Пасхи никакой вспышки, - заявил Хабиров.

Он подчеркнул, что в тех регионах России, где разрешили людям приходить в храмы на Пасху, начались вспышки коронавируса.

- Я вас призываю поговорить с вашими муфтиями на местах, чтобы категорически не допустить скопление людей. Категорически! – обратился Хабиров к главам районов Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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