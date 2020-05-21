В одном из районов Башкирии ночью выпал снег

21 Май 2020 2020-05-21T08:20:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 21 мая, рано утром жители Белорецкого района Башкирии обнаружили, что погода преподнесла им необычный сюрприз – практически на всей территории выпал снег. Фотографии припорошенных снегом дворов и огородов появились в местных сообществах в социальных сетях.

Ранее синоптики прогнозировали в Башкирии грозы, дожди и заморозки, но информации о возможном «возвращении зимы» не было.

Некоторые пользователи соцсетей из Белорецка пишут, что для горного района такая погода в конце мая – это норма. Другие напротив, удивляются необычному явлению.

По словам жителей города, сейчас снег уже растаял. «Зима» продержалась всего несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU