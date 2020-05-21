В одном из районов Башкирии ночью выпал снег
Сегодня, 21 мая, рано утром жители Белорецкого района Башкирии обнаружили, что погода преподнесла им необычный сюрприз – практически на всей территории выпал снег. Фотографии припорошенных снегом дворов и огородов появились в местных сообществах в социальных сетях.
Ранее синоптики прогнозировали в Башкирии грозы, дожди и заморозки, но информации о возможном «возвращении зимы» не было.
Некоторые пользователи соцсетей из Белорецка пишут, что для горного района такая погода в конце мая – это норма. Другие напротив, удивляются необычному явлению.
По словам жителей города, сейчас снег уже растаял. «Зима» продержалась всего несколько часов.
ИСТОЧНИК KP.RU