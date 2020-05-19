2020-05-19T09:17:38+03:00
Происшествия

В Башкирии мужчина перевернулся на автомобиле и погиб

ДТП случилось в Гафурийском районе
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
От полученных травм автомобилист скончался на месте аварии.От полученных травм автомобилист скончался на месте аварии.
Изменить размер текста:

18 мая днем в Гафурийском районе Башкирии произошла смертельная авария.

Как рассказали в ГИБДД республики, 5 км автодороги Янгискаин-Мраково-Юрактау 59-летний местный житель за рулем «Datsun on-DO» не справился с управлением, вылетел в кювет, где перевернулся. От полученных травм автомобилист скончался на месте аварии. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются дорожные полицейские.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики произошло четыре автоаварии, в которых один человек погиб и пятеро получили травмы.

За сутки сотрудники ГИБДД выявили более двух тысяч нарушений ПДД, задержали 43 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирию снова вернется тепло
В любой непонятной ситуации вкладывайте деньги в недвижимость
ВТБ: россияне на треть сократили свои расходы на самоизоляции
В Башкирии стартовала новая спецоперация ГИБДД
Число заболевших коронавирусом в Башкирии выросло на 92
Мэр Уфы поручил разогнать «тусовщиков» с центра города
В Башкирии мужчина перевернулся на автомобиле и погиб
В Башкирии бывший директор водоканала подозревается еще в одном преступлении
Житель Башкирии до смерти забил соседа табуреткой
Уволена главврач РКБ им. Куватова, где произошла вспышка коронавируса
В Башкирии после погребальных церемоний гробы выбрасывали в овраг
«Лечили от ОРВИ – умерла от лейкоза»: в Башкирии отец винит в смерти годовалой дочери врачей
Льготникам Уфы отменили бесплатный проезд на речных переправах
Власти Башкирии намерены поддержать 54 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса