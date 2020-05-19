В Башкирии мужчина перевернулся на автомобиле и погиб

19 Май 2020 2020-05-19T09:17:38+03:00

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18 мая днем в Гафурийском районе Башкирии произошла смертельная авария.

Как рассказали в ГИБДД республики, 5 км автодороги Янгискаин-Мраково-Юрактау 59-летний местный житель за рулем «Datsun on-DO» не справился с управлением, вылетел в кювет, где перевернулся. От полученных травм автомобилист скончался на месте аварии. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются дорожные полицейские.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики произошло четыре автоаварии, в которых один человек погиб и пятеро получили травмы.

За сутки сотрудники ГИБДД выявили более двух тысяч нарушений ПДД, задержали 43 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU